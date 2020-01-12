وزير دفاع بريطانيا: المملكة المتحدة لا يمكن ان تعتمد على أمريكا عسكرياً

قال وزير الدفاع البريطاني روبرت والاس إنه يتوجب على المملكة المتحدة الاستعداد لخوض الحروب بدون مساعدة الولايات المتحدة.

وأضاف والاس في حوار مع صحيفة “صنداي تايمز” في عددها الصادر اليوم الأحد إنه يشعر بالقلق من إمكانية انسحاب “الولايات المتحدة من قيادتها حول العالم”، وإن مثل هذا الاحتمال يبقيه “يقظا في الليل”.

وأقترح أن تستخدم الحكومة المراجعة الدفاعية المقبلة من أجل شراء معدات لضمان أن المملكة المتحدة لن تعتمد على القوات الجوية الأمريكية وطائراتها للتجسس في الصراعات المستقبلية، وفقا للصحيفة.

وتأتي تعليقات والاس في أعقاب مناقشات الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب، بشأن المخاوف العالقة لدى الدولتين بشأن برنامج الصواريخ الإيراني.