الكويت: دعم لوجستي لقوات التحالف العائدة من العراق

أكدت مصادر كويتية مطلعة أن الكويت مستعدة لتقديم أي دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش” الراغبة بالعودة إلى أراضيها من الأراضي العراقية، عبر الكويت، سواء في ما يتعلق بتسهيلات الطيران أوتسهيلات نقل القوات.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إن القوات التي عادت مؤخرا عن طريق الأراضي الكويتية، وعبرت كـ”ترانزيت”، حصلت على كل الدعم والتسهيلات.

وعن التصعيد بين أمريكا وطهران، أوضحت المصادر أنه لم ينخفض ولم يزد،ومازالت المنطقة في دائرة القلق والخطر، مؤكدة أن كل الحذر والاحتياطات الأمنية متخذة من جميع الجهات المعنية في البلاد، بتوصيات ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.