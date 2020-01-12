بلومبرج: سأنفق الكثير من المال من أجل هزيمة ترامب

قال مايكل بلومبرج يوم أمس السبت إنه على استعداد لإنفاق الكثير من المال- ولكن “يأمل ألا” يصل إلى مليار دولار- لمساعدة أي مرشح ديمقراطي على هزيمة الرئيس دونالد ترامب، حتى إذا خسر هو فرصة الترشح في مواجهة ترامب.

واوضح بلومبرج، الذي انضم إلى سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، إنه يخطط للإبقاء على “جزء كبير” من فريق عملياته على الأرض والمؤلف من 500 شخص للعمل على هزيمة ترامب، بغض النظر عمن سيفوز في المنافسة التمهيدية (داخل الحزب).

وردا على سؤال لصحيفة “نيويورك تايمز”، خلال مقابلة معها، عما إذا كان سينفق مليار دولار لهزيمة ترامب، قال بلومبرج إنه لا يستبعد ذلك.

عندما سئل عن ذلك لاحقًا، قال إنه ” يأمل” ألا ينفق هذا القدر من المال،لكنه سيدعم أيا من جو بايدن أو بيرني ساندرز أو إليزابيث وارن أو توم شتاير أو “من يشارك في السباق”، بحسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.