السماح بدخول الرقاة الشرعيين لمنشآت الصحة النفسية بشرط موافقة الفريق الطبي #عاجل

قرر وزير الصحة، اليوم (الأحد)، الموافقة على تعديل نظام الرعاية الصحية النفسية، بالسماح بدخول الرقاة الشرعيين إلى المستشفيات.

وجاء في المادة 9 م\3 ل، أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين باتباع الضوابط التالية: