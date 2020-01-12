“هلال المخواة” يباشر عددًا من الإصابات في حادث تصادم

باشرت فرق الهلال الأحمر والصحة، حادث تصادم بين مركبتين بالمخواة نتج عنه عدد من الإصابات منها ثلاث إصابات وصفت بالخطيرة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن حادث التصادم وقع مساء السبت، ونتج عنه عدة إصابات، مضيفًا أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 19:31 مساء اليوم السبت، عن حادث تصادم الموقع المخواه أمام محطة الجبل.

وأردف “الزهراني”: تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وفرقة من إسعاف الصحة وأيضًا الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة إلى مستشفى المخواه العام.