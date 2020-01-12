الرئيس التنفيذي لـ”أكوا باور” السعودية: نخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، إن الشركة تخطط لاستثمار عشرة مليارات

دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

وقال بادي بادماناثان لـ”رويترز” على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، إن الشركة التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50% من محفظتها في السعودية، تخطط للتوسع في أسواق جديدة.

وتملك أكوا باور أصولًا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.

وقال بادماناثان: “فزنا بمشروعين للطاقة المتجددة (في إثيوبيا) هذا العام سينتجان معا 300 ميجاوات وسيعملان بالتوازي وتبلغ قيمة استثماراتهما حوالي 500 مليون دولار”.

وأضاف: “قبل بضعة أيام وقعنا عقدا بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج 200 ميجاوات في أذربيجان. نتطلع إلى دولة أخرى في شرق أوروبا وقد نحصل على شيء هناك خلال شهر إلى ستة أسابيع”.

وقال بادماناثان، إن أكوا باور تعمل أيضا على تطوير عدة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا متوقعا أن تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظتها لتشمل الأردن والمغرب بالإضافة إلى تعزيز عملياتها في السعودية والإمارات.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية في السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، حصة تبلغ 25 في المئة في أكوا باور ويخطط لزيادتها إلى 40%.