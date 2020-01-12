بالصور.. أمير الباحة يكرم رجل مرور أنقذ طفلة محتجزة داخل مركبة بالمخواة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بمكتبه، اليوم, الوكيل رقيب عبدالله بن حسين العمري أحد منسوبي المرور بالمنطقة, نظير ما قام به من عمل بطولي في إنقاذه طفلة محتجزة داخل مركبة بمحافظة المخواة, والجندي سالم بن منسي الغامدي لحصوله على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن نايف العتيبي, ومدير مرور الباحة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي والمكرّمَيْن.

وفي بداية اللقاء، أشاد بالحس الأمني العالي، وما يقوم به رجال الأمن من جهود مبذولة لتحقيق ما تصبوا له القيادة الحكيمة, منوهًا بدور رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية والعسكرية وتفانيهم في أداء عملهم وحرصهم على سلامة وراحة المواطنين.

من جهته أعرب نائب مدير شرطة المنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على لقاءه ومتابعته المستمرة للأوضاع الأمنية بالمنطقة ودعمه الغير محدود لكافة منسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة, مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر التكريم وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.