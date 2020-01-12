الأمير خالد بن سلمان يكشف آلية التحكيم في 20 نخبة النخبة

شدد الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة 20 نخبة النخبة، منوهًا بأهمية أن يكون اللون صافيًا، بحيث لن يقبل أي لون مزيج بين لونين.

وقال: “من الشروط أيضًا يجب أن تكون الفرديات المتواجدة سبق لها المشاركة في النسخة الحالية من المهرجان، وأن لا تكون مجدعة”، وأردف: “نتمنى من الجميع التعاون، والحضور من الساعة السادسة والنصف صباحًا إلى السابعة والنصف صباحًا عبر البوابة 1، على أن يحضر المالك ومعه عامل أو اثنين بالكثير لتقليد حلاله بالأرقام من 1 إلى 20 حسب الأجمل والأجمل، وسنقدم لهم المساعدة من خلال العمالة المتواجدة في المهرجان”.

وعن آلية التحكيم، قال: “اتضحت الصورة الآن في أعداد المشاركين في الشعل والصفر والتي ستعرض غدا الإثنين، وسيكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ويجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيوضع الأقوى من حلاله في المقدمة”.

وأوضح الأمير خالد، أنه درس الوضع مع لجان التحكيم من أجل الوصول لآلية تحقق أدق مستوى، قائلا: “مسابقة النخبة هي مسابقة فرديات ولا تُؤخذ بمعيار مسابقة الجمل، ووجدنا أن أنسب طريقة هي مقارنة كل رقم بمقابله في المنافسين الآخرين”.

وأَضاف: “مثلًا إذا كان لدينا ثلاثة ملاك متنافسين، يرقم كل مالك إبله من 1 إلى 20 بحيث يبدأ بإعطاء الرقم 1 لأفضل فردية يراها، ورقم 2 للأقل منها حسب وجهة نظره وهكذا حتى الرقم 20، بعدها يتم ادخال الفرديات التي تحمل الرقم واحد من المنافسين الثلاثة، وتمنح لجان التحكيم كل فردية تقيّما معينا فمثلا أًعطيت واحدة 60 درجة والثانية 59 والثالثة 58، يأتي الدور على الفرديات التي تحمل الرقم اثنين ويتم تقيمها ومنحها درجات أقل من التي منحت للتي تحمل الرقم واحد، كـ 57 و 56 و 55 وهكذا مع بقية الأرقام من 3 إلى 20 وفي نهاية المطاف يفوز من حصد أعلى رصيد من الدرجات”.

وكشف رئيس لجنة التحكيم أن ترك المالك ترقيم إبله بنفسه يعتبر كنوع من المشاركة في التحكيم، حتى لا يأتي من يقول (تم وضع فرديتي مع اخرى تفوقها).

وحول اذا كان هنالك تقيم موحد وهل للسن دور في الفصل قال الأمير خالد: “الزين يفرض نفسه في الدق والجل، أما كبيرة السن فبالتأكيد كبر السن يؤثر عليها، أما الدق والجل فلا يؤثر عليها سنها بقدر ما يؤثر زينها”.