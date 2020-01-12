إصابة 10 أشخاص باختناق وحرق إثر نشوب حريق بشقق مفروشة في ثول

أُصيب 9 أشخاص بحالات اختناق، وحالة بحرق بسيط إثر اندلاع حريق بشقق مفروشة في ثول.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقق مفروشة مساء يوم الأحد، وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات على إثر استنشاق الأدخنة، المتصاعدة من الحريق بالموقع وحالة حرق بسيط ونقل خمس حالات إلى أقرب منشأة صحية وخمس حالات عولجت بالموقع.