إثيوبيا تطلب وساطة جنوب أفريقيا في الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة

طلب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، التدخل في الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.

ويتوقع أن يصبح السد أكبر مصدر للطاقة المائية في أفريقيا، وأثار المشروع توترًا بسبب اعتماد مصر على النهر بنسبة 90% من إمداداتها المائية.

وبدأت إثيوبيا ومصر والسودان، حيث يلتقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض قبل أن يكمل طريقه شمالاً إلى مصر، مناقشات في نوفمبر من المفترض أن تثمر عن اتفاق الأسبوع المقبل، إلا أن العديد من نقاط الخلاف الكبيرة ظهرت في آخر جولة من المحادثات، الخميس، ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

ودعا آبي، الذي يزور جنوب أفريقيا في عطلة نهاية الأسبوع، رامافوزا إلى التدخل في المفاوضات نظرًا لأن بلاده ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر هذا الشهر.

وصرح رامافوزا، بأن بلاده منفتحة على لعب دور في تسهيل التوصل إلى أي اتفاق تتم صياغته.

وأضاف: “الأمر السار، بالنسبة لي، هو استعداد البلدين لبحث هذه المسألة وإيجاد حلول”، مؤكدًا أنه أثار هذه المسألة بالفعل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو مستعد لإجراء محادثات مع إثيوبيا.