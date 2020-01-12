رئيس البرلمان الليبي من مصر: المنطقة تواجه مؤامرة إرهابية تركية

قال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه مؤامرة تركية تدعم الإرهاب والمليشيات المسلحة لإدخال البلاد في صراعات مسلحة

وأضاف صالح، في كلمة له بمقر البرلمان المصري في العاصمة القاهرة، أن الشعب الليبي يسعى إلى التغيير وقيام دولة مدنية ديمقراطية، ولكن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق فتح الطريق أمام تركيا لتحويل ليبيا لولاية عثمانية، كما حذر من خطورة الحرب بالوكالة التي تقوم بها المليشيات الإرهابية لإفشال الدولة الليبية.

وندد بتوقيع السراج لمذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا، دون سند أو مسوغ شرعي لهما.

وأوضح أن اتفاق الصخيرات مخالف للإعلان الدستوري، وأن حكومة السراج سقطت منذ عامين ولا وصاية لها على ليبيا.