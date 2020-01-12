الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقريراً عن انقطاعات الطرق بالمنطقة

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، أهمية الدور الذي يقوم به منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة خلال موسم مواسم هطول الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة وانقطاع وانهيارات الطرق بالمحافظات الجبلية.

جاء ذلك خلال تسلم سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، التقرير الخاص بانقطاعات الطرق بمنطقة جازان من مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري, الذي تضمن دراسة عن أسباب الانقطاعات في الطرق الجبلية بالمنطقة التي تحدث نتيجة الحالات المطرية التي شهدتها منطقة جازان , ومخاطرها وسبل معالجتها.

واطلع نائب أمير منطقة جازان على المعلومات التي تضمنها التقرير حول أبرز مواقع انقطاعات الطرق في محافظات فيفا والداير بني مالك والعارضة والعيدابي وهروب ، وأهمية العمل بدراسة هيئة المساحة الجيولوجية لبناء الطرق بجدران استنادية وتثبيت التربة وازالة الصخور وعمل قنوات تصريف للمياه والسيول طرفي الطرق والتي تمت وفق آليات محددة مع عدة جهات حكومية وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في فترة هطول الأمطار, وما يتم خلالها من عمليات إنقاذ خلال جريان السيول ومياه الأمطار ووضع حلول مستقبلية لتلك الانقطاعات.

ونوه سموه بالجهود التي بذلتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول , وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود منسوبي الدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني و الأعمال التطوعية التي قدمتها الفرق التطوعية بالمنطقة.

ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية كالأمانة والطرق بالمنطقة , لكل ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المواطنين والممتلكات، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف عمليات السلامة وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية وخلال المهرجانات التي تقام بالمنطقة ومحافظاتها , حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.