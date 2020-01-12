الأمير خالد الفيصل يفتتح “الحديقة الثقافية” في الواجهة البحرية بجدة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عن مشروعات كُبرى في محافظة جدة وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشرف عليها بشكل مباشر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال افتتاحه “الحديقة الثقافية” في الواجهة البحرية بجدة اليوم، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”.

وأوضح سموه، أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدمًا شكره لأهالي وزوار جدة على محافظتهم للواجهة البحرية؛ وعلى مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

وتجول الأمير خالد الفيصل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في أرجاء الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها 6 أيام، وتقدم أكثر من 51 فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة، وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.