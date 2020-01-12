الصدر والعامري يجتمعان في إيران لمناقشة الشأن العراقي

كشفت تقارير صحافية إيرانية عن اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

مع قائد مليشيا بدر وعضو مجلس النواب العراقي هادي العامري في مدينة قم الإيرانية.

ونشرت المواقع الإيرانية صورة تجمع الصدر والعامري، وقالت إن رجلا طهران في العراق بحثا تشكيل الحكومة العراقية بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة الحكومة، والتشاور بشأن التطوارات الأخيرة في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ونقلت مواقع إيرانية عن النائب بتحالف سائرون رياض المسعودي، الاحد، تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال المسعودي إن الاجتماع الذي عقد بين الرجلين في ايران تناول أيضا مناقشة مستقبل تواجد القوات الأجنبية في العراق، والتعامل مع المتظاهرين بشكل إيجابي.