مصرع 2 وإصابة 6 في حادثين منفصلين بالباحة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم، بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادثي تصادم منفصلين اليوم ونتج عنهما إصابات ووفاتين.

وأضاف الزهراني في بيان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة: 11:16 صباح اليوم الأحد عن حادث تصادم بقلوة بعد محطة العواجي باتجاه الشعراء.

وتابع: “تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وفرق الدفاع المدني، واتضح وجود إصابتين وحالة وفاة”.

وحول الحادث الآخر، قال الزهراني: “وقع حادث تصادم آخر وورد البلاغ في تمام الساعة 16:58 مساء اليوم وتم توجيه فرقتين إسعافيتين وعند وصولها الموقع اتضح وجود 4 إصابات وحالة وفاة”.