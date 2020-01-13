بالصور: تعليم الطائف يشارك في الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي 

شاركت الإدارة العامةللتعليم بمحافظة الطائف في الحديقةالثقافية لملتقى مكة الثقافي “في دورته الرابعة الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

والذي جاء تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن ؟” بركن يحوي على 4 مبادرات نوعية تتمثل في مبادرة الخط العربي في التصوير التشكيلي ، هويتي العربية ، قراءة بلا أخطاء وإفصاح وإضفاء.

بالإضافة لمشاركة كوكبة من طلاب وطالبات الطائف في عروض ومسرحية سفر الهوامش وفواصل عكاظيات.

بالإضافة إلى أوبريت طلابي بالإضافة لمعرض المبادرات والتي نظمتها إدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات).

واستمع مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن شرح مفصل عن ركن تعليم مبادرات تعليم الطائف وما احتوى من مبادرات وعروض من منسق الملتقى المشرف التربوي علي الحليفي والمشرفة التربوية دليل العتيبي علماً بأن المشاركة ستستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري.