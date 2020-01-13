إندونيسيا والإمارات توقعان اتفاقيات بـ23 مليار دولار

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على حسابه على تويتر اليوم الاثنين إن إندونيسيا وقعت 11 اتفاقية في مجال الأعمال مع دولة الإمارات العربية تبلغ قيمتها مجتمعة 314.9 تريليون روبية(23 مليار دولار) تشمل الاستثمار في الطاقة وقطاعات أخرى.

وشهد ويدودو توقيع الاتفاقيات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في مطلع الأسبوع خلال زيارة رسمية لأبوظبي.

ويحرص ويدودو على تعزيز الاستثمارات الخارجية للمساعدة في توفير فرص عمل وتعزيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا حيث توقف النمو الاقتصادي عند نحو خمسة في المئة منذ عدة سنوات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وقعت اتفاقيات مع شركتي بيرتامينا وشاندرا آسري الإندونيسيتين في قطاعي البتروكيماويات والغاز.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل توريد أدنوك 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال لبيرتامينا بحلول نهاية 2020.

وقبل الزيارة حدد وزراء إندونيسيون الخطوط الرئيسية لبعض الاتفاقيات من بينها اتفاقية بين بيرتامينا وأدنوك لتطوير مصفاة في بالونجان في جاوة الغربية.

وقال ويدودو إنه تم التوقيع أيضا على خمس اتفاقيات بين الحكومتين. وقالت ريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا في بيان إن الاتفاقيات تشمل التعليم والصحة والزراعة ومكافحة الإرهاب.

وقال لوهوت بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار إن ويدودو والشيخ محمد بن زايد ناقشا أيضا خطة لإنشاء صندوق للثروة السيادية.

وأضاف في بيان إن مجموعة سوفت بنك اليابانية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية أبدتا أيضا اهتماما بالمشاركة في الصندوق .

وسيكون بوسع دولة الإمارات استخدام الصندوق للاستثمار في تطوير العاصمة الإندونيسية الجديدة المقترحة في إقليم كاليمانتان الشرقية أو جزيرة بورنيو.