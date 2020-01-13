جولات رقابية على المنشآت السياحية في نجران

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، جولات رقابية على المنشآت السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي؛ للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة واشتراطات الهيئة، وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح آل مريح، تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال العطل والإجازات الرسمية، وأهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة، ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب بالأسعار والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل.

وبين آل مريح حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع؛ لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازات والعطل الرسمية.