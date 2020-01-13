العثور على جثتين لجنديين أمريكيين في قاعدة أمريكية بألمانيا

أكد سلاح الجو الأمريكي، حالتي وفاة في قاعدة “شبانجدالم” بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وأعلنت القاعدة الجوية على موقعها على الإنترنت أنه تم العثور على الجنديين متوفيين في مهجعهما يوم الخميس الماضي، مضيفة أنه لم يتضح بعد سبب وفاة الجنديين، كلاهما 20 عاما.

وجاء في البيان، أن التحقيقات سارية، إلا أنه لا يوجد نتائج حتى الآن.

وقال قائد السرب القتالي 52 المنتشر في القاعدة الجوية، ديفيد إبرسون: “من الصعب علينا للغاية فقدان أفراد مُقدرين في فريقنا”، معربا عن مواساته لأسرتي الجنديين وأصدقائهما في هذا المصاب.

تجدر الإشارة إلى أن السرب القتالي 52 يضم أكثر من 20 طائرة قتالية من طراز إف 16 ونحو 4 آلاف جندي أمريكي. ويعمل ويقيم بجانبهم ما يتراوح بين 10 آلاف و11 ألف فرد في القاعدة.

ويتواجد السلاح الجوي الأمريكي في قاعدة شبانجدالم منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي.