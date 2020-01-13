روسيا: تقدم في محادثات ليبيا ولكن دون التوصل لاتفاق بعد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المحادثات الليبية في موسكو أحرزت تقدمًا جيدًا ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

في السياق، قال وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، طلب مهلة حتى صباح الغد للتوقيع على الاتفاق الليبي.

وانطلقت جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.