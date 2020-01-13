وزير الخارجية يبحث مجالات التعاون مع المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون الطفل تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونيسف.

حضر الاستقبال السفير معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض إبراهيم بن سعد بن بيشان.