الترجي يوافق رسميا على انتقال أنيس البدري إلى الاتحاد

أعلنت إدارة نادي الترجي التونسي، الموافقة على العرض المقدم من إدارة نادي الاتحاد لضم اللاعب الدولي أنيس البدري.

يذكر أن المفاوضات الاتحاديه لم تأخذ وقتا طويلا حتى وصلت موافقة اللاعب وناديه، وكان قد غادر البدري برفقة وكيل أعماله قبل ساعات متجها إلى جدة لتوقيع العقد وتمثيل العميد في الفترة المقبلة.

وكان اختيار اللاعب التونسي من قبل اللجنة الفنية بنادي الاتحاد بعد أن أقنعت مدرب الفريق الهولندي تين كات على ضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الجناح لحاجة الفريق لذلك خاصة بعد إعارة اللاعب رودريقز وإيقاف اللاعب فهد المولد.