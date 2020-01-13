سفير العراق في الأمم المتحدة يثمن الجهود التي تبذلها #المملكة من أجل بلاده

التقى المندوب الدائم السفير عبدالله المعلمي،اليوم، بمندوب العراق لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بحرالعلوم،و استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها،ومستجدات الأوضاع السياسية في العراق ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط

و عبر السفير المعلمي عن حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه،وإدانتها للانتهاكات الإيرانية لها، وأن المملكة قد بذلت وستبذل كل جهد ممكن لتجنيب العراق أي تصعيد، وتعمل على إبعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب، لحيا شعبه الشقيق في أمن وأمان، وليسود السلام المنطقة أجمع

كما اطلع على فحوى الرسالة التي بعثها وفد العراق لأمين عام الأمم المتحدة بشأن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها القاعدتين العسكريتين العراقيتين،متضمنة إدانة العراق لانتهاك إيران لسيادة أرضه، وعن رفض العراق التام لأن تكون أرضه مسرحا لتصفية الحسابات،وحرصه على استتاب أمن المنطقة

وعبر السفير بحر العلوم عن تقدير العراق وتثمينها للجهود التي تبذلها المملكة من أجل العراق، مؤكدا على أن العلاقات الأخوية هي التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعن حرص العراق على تنمية تلك العلاقات وتعزيزها بما يحقق الرخاء والاستقرار للشعبين الشقيقين ولكافة شعوب المنطقة