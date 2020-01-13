الإيرانيون يمزقون صور الإرهابيين .. و الحكومة العراقية توافق على نصب تذكاري لسليماني و المهندس في بغداد

بينما الشعوب في إيران و العراق تنتفض و تتمزق صور قاسم سليماني و خامنئي في عقر دارهما ،اعتراضا على إرهاب الملالي تخرج الحكومة العراقية بموافقة صادمة على إقامة نصب تذكاري لقائد فيلق القدس قاسم سليماني و نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي ابو ماجد المهندس .

و وافقت وزارة الثقافة العراقية، على بناء تمثال لاستذكار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني وبقية الذين قتلوا مطلع الشهر الجاري بهجوم أمريكي، ليتم اختيار النصب عبر مسابقة خاصة.

وورد في وثيقة، موافقة الوزارة على مقترح تقدم به النائب علي جاسم الحميداوي، جاءت صياغتها صادمة و فيها: “مما لا شك فيه أن الضربة الأمريكية التي أدت إلى استشهاد القائد أبو مهدي المهندس وضيف العراق الحاج القائد قاسم سليماني وكوكبة من المجاهدين الأبطال هو اعتداء غاشم وجريمة كبرى أدانته الحكومة العراقية وممثلو الشعب في مجلس النواب، وتقديراً لدورهم العظيم والمتميز في معارك العز على الإرهابيين… نود أن نستميل نظر معاليكم بالموافقة على نصب صرح أو رمز تذكاري يخلد تضحياتهم ويكون الموقع في مكان الحادث الإجرامي في مطار بغداد الدولي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وجاء في رد الوزارة توجيه دائرة الفنون العامة، باتخاذ ما يلزم وتشكيل لجنة وإعلان مسابقة خاصة، والتنسيق مع جمعية التشكيليين وسلطة الطيران المدني بهذا الخصوص.

يأتي ذلك، في الوقت الذي اقترحت فيه كتلة صادقون النيابية، في وثيقة رسمية معنونة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، تغيير تسمية مطار البصرة الدولي إلى “الشهيد القائد أبو مهدي المهندس”.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بغارة أمريكية، استهدفتهما على طريق مطار بغداد الدولي .