بالفيديو.. على الطريقة الداعشية.. الحوثي يحتجز الأطفال بتهم “قصات الشعر”

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مرتزقة إيران باليمن “المليشيا الحوثية” تلاحق الشباب والأطفال في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء وتحتجزهم بتهم قصات الشعر وتطبق أحكامها العرفية على الطريقة الداعشية، في نموذج آخر لحالة الحقوق والحريات والجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في مناطق سيطرتها بصورة يومية.

وأضاف الإرياني عبر حسابه على تويتر، أن المليشيا الحوثية ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها بصورة لم يسبق لها مثيل إلا على يد التنظيمات الارهابية “داعش، القاعدة” وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن بموقف حازم إزاء ما يتعرض له المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا من جرائم وانتهاكات يندي لها الجبين، وأكد أن حالة الصمت المطبق وغض الطرف عن هذه الممارسات هو ضوء اخضر للمليشيا للاستمرار في ارتكاب جرائمها الإرهابية.