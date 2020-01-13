سفارة المملكة في تركيا تحذر المستثمرين السعوديين

نشرت سفارة المملكة في تركيا، مساء اليوم، تنبيها للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستثمار في تركيا.

وجاء في التنبيه: “تود سفارة المملكة لدى تركيا التنبيه مجددا للمواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا، بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا، مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي إلى لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا على حقوقهم”.

وأضاف: “تنبه أيضا المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في تركيا لمعرفة الإجراءات القانوينة الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ الاستشارة القانونية من أحد المكاتب المعتمدة”.