إيران تهدد بريطانيا

هددت إيران بريطانيا بـ “رد قوي ومناسب” حال ارتكاب المملكة المتحدة أي “خطأ جديد”، مؤكدة أن عليها تحمل تبعات أي عقوبات ستفرضها، محذرة مما أسمته التدخل في شؤونها.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، في بيان، إنها تدين بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وتهديده بفرض عقوبات على إيران.

وقالت الوزارة مهددة إن أي خطأ جديد ترتكبه بريطانيا سيواجه ردا إيرانيا قويا ومناسب، مؤكدة: على بريطانيا تحمل عواقب أي عقوبات تفرضها على إيران.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن التهديد من قبل بريطانيا مؤشر على نيتها زيادة التوتر في المنطقة وفي علاقاتها مع إيران.