“آبل” تستبدل بطاريات لأجهزتها مجانا

أعلنت شركة أبل على نحو عاجل عن استعدادها تغيير غطاء بطارية “آبل” الذكي لأي من هواتف آيفون من طراز (XS أو XS MAX أو XR) المشتراة خلال الفترة الواقعة ما بين يناير وأكتوبر 2019

ويبدو أن هناك خللا ما تتحمل مسؤوليته الشركة، ما دفعها لإطلاق برنامج “استبدال البطارية الذكية” عبر موقعها الرسمي.

وقالت آبل إن بالإمكان استبدال البطارية الذكية في حالة عدم الشحن عندما يتم وصلها إلى مصدر الطاقة، أو في حالة أن البطارية لا تؤدي وظيفتها بإعادة شحن الهاتف، حتى لو كانت تقبل شحنها بطريقة طبيعية.

وبحسب الشركة، فليس على الشخص الراغب باستبدال البطارية الذكية سوى التوجه لأحد متاجر آبل الرسمية أو لأحد مراكز إعادة البيع المعتمدة، ليتم الاستبدال مجانا.

وأكدت آبل عبر موقعها أن بعض البطاريات الذكية المصممة خصيصا للطرازات المذكورة قد تواجه مشاكل في الشحن، إلا أن المشاكل تلك غير مرتبطة بقضايا السلامة.

كما قالت الشركة إن المشكلة لا علاقة لها بشؤون أمان المستخدم، وأنها ستستبدل البطارية الذكية، البالغة قيمتها 129 دولارا أميركيا.

وأوضحت آبل أنها قد تحصر عمليات الإصلاح بمراكزها في البلد الأصلي الذي تمت منه عملية الشراء.

وأشارت إلى أن المشكلة التي تواجهها البطارية الذكية لن تؤثر بأي شكل على مدة الضمان، وأنها ستقوم باستبدالها خلال فترة عامين من تاريخ الشراء.

وختمت الشركة إعلانها بأن البطاريات المستبدلة سيتم التخلص منها بما لا يضر البيئة.