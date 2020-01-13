الأسد يمنح سليماني أرفع وسام في سوريا

منح الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا، تخليدا لمقتله.

وكان سليماني قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير، مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، آخرين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إن ”الأسد منح القائد قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا“.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية، عن رئيس النظام السوري بشار الأسد قوله في برقية تعزية للمرشد الإيراني علي خامنئي: “الرئيس السوري يعزي خامنئي بمقتل سليماني”.

وأشار الأسد إلى أن “سوريا لن تنسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “إننا على ثقة بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف في وجه السياسة الأميركية التخريبية في المنطقة”.