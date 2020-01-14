المدينة: اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب فحم التدفئة

أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة عائلة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن غرفة العمليات ( 997 ) تلقت مساء يوم أمس الاثنين وفي تمام الساعة 17:39 بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق.

وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود تسع إصابات بالموقع من عائلة واحدة.

تم نقلهم جميعاً بعد تقديم الإسعافات الأوليه لهم لمستشفى الملك فهد ومستشفى أحد وبينت الهيئة بأن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ لا قدر الله.

وتكمن خطورة اول أكسيد الكربون أنه ليس له طعم ولا رائحة أو لون حيث يتغلغل الى داخل رئتينا دون أن نشعر بذلك فضلا على الغازات الاخرى التي تنبعث من السوائل التي تستخدم لاشعال الحطب او الفحم من كيروسين أو غيره.