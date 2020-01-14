برونو بطل الحسم مع النصر .. هل ينقذ الاتحاد من الهبوط؟!

أعلنت إدارة نادي الإتحاد عن التوقيع رسميًا مع المدافع البرازيلي برونو اوفيني ذو الـ 28 عاماً لمدة موسمين ونصف ليعود مجددًا للدوري السعودي بعد مغادرته الصيف الماضي حينما كان يمثل نادي النصر التي لم تجدد له عقده.

وسعت إدارة نادي الإتحاد سرعة إنهاء التعاقد مع البرازيلي برونو ليعوض النقص بالفريق بعد مغادرة المدافع المغربي مروان داكوستا ومحاولة رفع مستوى الفريق و الإبتعاد عن شبح الهبوطالذي يهدد الفريق من الموسم الماضي حيث يحتل الفريق في الموسم الحالي المركز الـ 13 بـ 14 نقطة بالجولة الـ 14.

وتطلع الجماهير الإتحادية أَن يظهر المحترف البرازيلي برونو بالشكل المطلوب ومساعدة الفريق من الوضع الحالي الذي يمر به لا سيما أنهقاد ناديه النصر السابق بالحصول على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي .

واشتهر اللاعب بهدفه بالدقائق الأخيرة في مرمى الهلال والتي ساهمت بعودة الصدارة لفريقه النصر ورددت الجماهير النصراوية حينها “رأس برونو جاب الصدارة”.

الجدير بالذكر أَن اللاعب قد وقع بداية الموسم مع الوكرة القطري وقام بفسخ عقده بالتراضي مع ادارة ناديه.