تفاصيل الوظائف الأكاديمية الشاغرة بجامعة الطائف #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الطائف عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الاكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد/مدرس لغة).

علماً بأن التقديم سيتاح على منصة التقديم للوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء 19/5/1441هـ الموافق 14/يناير/2020 إلى يوم السبت 30/5/1441هـ الموافق 25/يناير/2020.

ومن شروط التقديم على الوظائف:

أولاً/ الوظائف الأكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس /الماجستير /الدكتوراه (او ما يعادلها) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

أن يكون المعدل في المراحل الثلاث(البكالوريوس/الماجستير/الدكتوراه) لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير.

أن تكون الجامعة التي تم التخرج منها من الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

يُفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.

ألا يتجاوز العمر (45) عام عند التقديم للمتقدمين على وظائف أستاذ مساعد ويُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية وحضور المقابلة الشخصية عند ترشيحه.

ثانياً/وظائف (مدرس لغة):

مدرس لغة (المستوى السادس) -تخصص لغة عربية للناطقين بغيرها:

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجداً.

أن يكون تخصص الماجستير علم اللغة التطبيقي أو طرق تدريس اللغة العربية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وأن يكون ملماً بلغة أخرى غير العربية.

أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن70.

أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

مدرس لغة (المستوى السادس) تخصص لغة صينية:

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجداً.

أن يكون تخصص الماجستير لغة صينية.

أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن70.

أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

مدرس لغة (المستوى السادس) تخصص لغة فرنسية:

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجداً وأن يكون تخصص الماجستير لغة فرنسية.

أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن70.

أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

مدرس لغة (المستوى السادس)تخصص لغة إنجليزية:

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية أو تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL) أو اللغة الانجليزية وآدابها أو أحد التخصصات المرتبطة بها. من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن70.

الحصول على درجة (6.5) كحد أدنى في الأيلتس الأكاديمي (Academic IELTS) أو ما يعادله في اختبار (TOEFL iBT) على ألا يكون مضى عليه أكثر من سنتين.

يُفضل أن يكون لديه خبرة في التدريس الجامعي ولديه أحد الاختبارات المهنية التخصصية (CELTA/DELTA/TtT)

أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

مدرس لغة (المستوى الخامس) تخصص لغة إنجليزية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيدجداً.

أن يكون حاصل على شهادة جامعية تربوية أو دبلوم تربوي.

اجتياز اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (65).

الحصول على درجة (6) كحد أدنى في الأيلتس الأكاديمي (Academic IELTS) أو ما يعادله في اختبار (TOEFL iBT) على ألا يكون مضى عليه أكثر من سنتين.

الأفضلية لمن لديهم خبرة في مجال التدريس الجامعي.

يُفضل أن يكون لديه أحد الاختبارات المهنية التخصصية (CELTA/DELTA/TtT)

أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

رابط التقديم : سيتم إتاحة رابط التقديم اليوم الثلاثاء 19/ 5 / 1441 من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ( tu.edu.sa ).