بعملية نوعية… مصرع قائد ميليشيا الحوثي في جبهة البرح

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه، أمس الإثنين، في عملية نوعية نفذتها وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، في جبهة البرح بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن أفراداً من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، مؤكداً أنه تم تنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة.

وبحسب البيان، فإن العملية التي جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي شهارة وثلاثة من مرافقيه، وأن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية.

واعتبر هذه العملية نجاحاً استخباراتياً، وتدشين لسلسلة من العمليات النوعية التي سيتم تنفيذها في عمق العدو الحوثي خلال المرحلة القادمة.

وتولى القيادي الحوثي صالح شهارة وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح في فبراير العام الماضي وأدار العمليات القتالية للميليشيات في مربع البرادة والكسارة.

ويعتبر أهم قيادات الميليشيا الحوثية في جبهة البرح ومن بين أهم القيادات الحوثية في محافظة تعز.