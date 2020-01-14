آسيا تطلق سباق التأهل لمونديال أندية العالم 2021

تعود الحياة اليوم الثلاثاء الى ملاعب القارة الاسيوية، من خلال التصفيات التأهيلية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يواجه تامبينز روفرز السنغافوري فريق بالي يونايتد الإندونيسي، فيما يواجه سيريز نيجروس الفلبيني فريق شان يونايتد من ميانمار.

وتستمر مباريات الدور التمهيدي الأول يوم الثلاثاء، حيث سيواجه تشيناي الهندي نظيره الرفاع البحريني على ستاد أرينا في أحمد آباد.

كما يلتقي فريقان قويان في افتتاح منافسات البطولة في منطقة غرب، حيث يواجه الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، الفيصلي الأردني، وجهاً لوجه مع الكويت الكويتي بطل كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات، الذي سيتطلع بدوره للوصول إلى دور المجموعات في المسابقة للمرة الرابعة في تاريخه.

وتكتسب النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا أهمية مضاعفة هذا العام، حيث سيتحدد من خلالها المشاركون الثلاثة ببطولة كأس العالم للأندية 2021، بنظامها الجديد، والتي ستستضيفها الصين بمشاركة 24 فريقاً من جميع القارات.

وسيمثل القارة الآسيوية في البطولة، كل من حامل لقب دوري الأبطال ووصيفه، بالإضافة إلى حدث جديد تشهده المسابقة، بإقامة مباراة لتحديد صاحبي المركز الثالث والرابع.

وسيلتقي الفائز بالمركز الثالث مع بطل قارة أوقيانوسيا في ملحق التأهل للمسابقة، فيما يلعب بطل الدوري الصيني 2020 في المسابقة مباشرة باعتبار أن الصين البلد المستضيف.

ويتنافس ما مجموعه 28 فريقاً على المراكز الثمانية المتبقية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي ستبدأ منافساته في 10 فبراير (شباط)2020، حيث من المقرر إقامة مباريات الدور التمهيدي الثاني في 21 يناير (كانون الثاني) قبل خوض الدور التمهيدي الحاسم في 28 من الشهر ذاته.