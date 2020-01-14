نجاح 460 عملية تكميم وتحويل مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة والمناظير بمستشفى الملك خالد، في إجراء 460 عملية تكميم وتحويل مسار، واستفاد من الخدمات العلاجية والتغذية 1567 مستفيدًا لعام 2019م.

ويخضع جميع مرضى السمنة لعدة مراحل من خلال تحويلهم إلى عيادة التغذية لوضع خطة تناسب (الوزن والكتلة) وبعد المتابعة المستمرة يتم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية وبعد ذلك يتم تحديد الإجراء المناسب لجراحة السمنة من قبل الفريق الطبي التي تشمل عمليات التكميم، أو عمليات تحويل المسار وقبل مغادرة المريض يقوم اخصائي التغذية بعمل خطة علاجية مع متابعة الحالات وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة ومن ثم متابعتهم في العيادات الخارجية.

يذكر أنه لم تسجل أي مضاعفات تذكر.