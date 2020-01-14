بالصور والفيديو.. انفلات أمني واسع النطاق بعد تمرد عمليات الأمن في الخرطوم

تدخلت قوات الدعم السريع، للسيطرة على عمليات انفلات أمني واسعة النطاق اندلعت ظهر اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقًا لشهود عيان، بدأ الانفلات الأمني بإطلاق أعيرة نارية من مكاتب جهاز العمليات الأمن بالخرطوم بعد رفض منسوبيه تسوية حقوقهم.

كما تم إطلاق أعيرة نارية من سلاح دوشكا وكلاشات في الهواء دون إصابات، وتم استدعاء قوات الدعم السريع حتى تم إغلاق جميع الطرق والمسارات وإغلاق المجال الجوي بعد وصول الذخيرة لمدرج مطار الخرطوم.

وأكدت مصادر لـ”الوئام”، أنه تم اعتقال المفتش العام اللواء أحمد علي، وعدد من الضباط في اللجنة التي تختص بحقوق أفراد هيئة العمليات، حيث قامت اللجنة بداية بقطاع الأبيض وبدأوا بتسليم الحقوق للأفراد إلا أن المستحقات المالية لم تكن منصفة لهم حسب إفادتهم وبدأ السخط بين العضوية مما أدى إلى اعتقالهم وفي نفس الوقت تضامنت قوة قطاع سوبا وأمرت باعتقال الضباط وتم اعتقالهم تضامنا مع إخوانهم.