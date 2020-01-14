عبر 21369 زيارة تفتيش.. ضبط 8754 مخالفة بيئية خلال 2019

ضبطت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 8754 مخالفة بيئية في عام 2019م، من خلال تنفيذ 21369 زيارة تفتيشية إلكترونية في مختلف مناطق المملكة.

وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، أن فرق التفتيش البيئي أنجزت الزيارات على مستوى المملكة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمنشآت والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة في النظام العام للبيئة

وأضاف “الطريقي”، أن مكة المكرمة سجلت أعلى المناطق في عدد المخالفات المسجلة بـ (3069) مخالفة نتجت من (4756) زيارة، يليها منطقة الرياض بـ (1799) مخالفة من (4573) زيارة، ثم المنطقة الجنوبية بـ (1070) مخالفة من (2427) زيارة، والمنطقة الشرقية بـ (922) مخالفة من (4392) زيارة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (907) مخالفات من (3004) مخالفات، ومنطقة جازان بـ (499) مخالفة من (903) زيارات، فيما سجلت أقل عدد من المخالفات بالمنطقة الشمالية بـ (488) مخالفة من (1314) زيارة تفتيشية إلكترونية.

وأكد أن فرق التفتيش البيئي ستواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية لتصحيح أوضاعهم البيئية المخالفة، والمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام ولوائحه التنفيذية.