السودان .. حميدتي يتهم المدير السابق لجهاز الأمن بالوقوف خلف التمرد المسلح في #الخرطوم

اتهم حميدتي ،اليوم،المدير السابق لجهاز الأمن صلاح قوش بالوقوف خلف التمرد المسلح في الخرطوم

وقال حميدتي إن الوضع تحت السيطرة وسيطرنا على الأسلحة الثقيلة

وأضاف أن قوات الجيش تحاصر مقار هيئات العمليات ونطلب من حملة السلاح تسليمه إلينا، وطالب المواطنين بالابتعاد عن مواقع الأحداث.

و أكد أن المجلس العسكري يجتمع الآن لبحث تطورات الأوضاع والقوات تحاصر مقار هيئة العمليات وتنتظر التوجيهات

و قال مصدر أمني سوداني لـ RT، يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، إن الجيش أمهل المتمردين 4 ساعات لإخلاء مقرات هيئة العمليات بمناطق الخرطوم الثلاثة