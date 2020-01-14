تدشين الموقع الإلكتروني لـ #المركز_الوطني_الإرشادي_للأمن_السيبراني #Saudi_CERT

دشن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبرانيناليوم، موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة كمرحلة تجريبية

ويعمل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على تعزيز جهود المملكة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وذلك من خلال رفع الوعي والمعرفة بالأمن السيبراني لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها عن طريق إصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات، وإطلاق حملات وبرامج توعوية والتعاون مع المراكز الإرشادية الأخرى.

صدر الأمر الملكي الكريم في تاريخ 11– 2 – 1439 هـ بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والموافقة على تنظيمها لتكون الجهة المختصة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها السيبراني والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

وفي سبيل تحقيق أهداف الهيئة التي أُنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهامها، فقد تضمن إنشاء الهيئة نقل المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.