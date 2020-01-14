عاجل .. انفجار كيماوي ضخم في إسبانيا

قالت وكالة الدفاع المدني في إقليم قطالونيا الإسباني اليوم الثلاثاء إن حريقا شب نتيجة وقوع انفجار بمصنع بمنطقة تاراجونا وأضافت أن من المحتمل أن يكون ذلك نتيجة حادث كيماوي.

وقالت الوكالة إنه لم يتضح ما إذا كان الحادث أدى لسقوط جرحى

ونصحت الأشخاص المقيمين قريبا من المنطقة المتضررة بأن يلزموا منازلهم وأن يغلقوا الأبواب والنوافذ إلى أن يتضح حجم الحادث