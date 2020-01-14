تقرير إسرائيلي: إيران ستمتلك يورانيوم يكفي لصنع قنبلة نووية نهاية 2020

أفاد تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء نقلا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي بأن إيران ستمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بحلول نهاية عام 2020 لصنع قنبلة نووية.

وتخصب إيران اليورانيوم عند مستوى 4 بالمئة وسوف تصل إلى مستوى 20 بالمئة بحلول منتصف العام الجاري، حسبما أفادت هآرتس، مشيرة إلى أنه وفقا للمعدل المتوقع، فإنها ستحصل على ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة بحلول نهاية 2020 .

ومع ذلك، ستحتاج طهران إلى عامين على الأقل لتطوير القدرة على إطلاق مثل تلك القنبلة على صاروخ، وفقا للتقديرات.

كما قالت المعلومات الاستخباراتية إن إيران مهتمة بالعودة إلى الاتفاق