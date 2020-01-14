شاهد .. الحياة الفطرية تحيل فيديو “صائد الظباء برشاش” للأمن العام للتحري

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، مقطع فيديو يظهر شخصا يصطاد الظباء برشاش عن طريق إطلاق النار عليها بطريقة جائرة .

وأعلن الكثيرون عن غضبهم من الحادثة ، و التي تعد مخالفة للوائح الصيد في المملكة و تدخل تحت بند الصيد الجاري و تضر كثيا بالحياة الفطرية و الحيوانات بالمملكة وهذا ما ترفضه قوانين وأنظمة الصيد

و أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الدكتور هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع الفيديو للأمن العام لتحديد تفاصيله، وموقع تصويره.

وأشار “تطواني” إلى أن ذلك الإجراء تم ليتبيَّن ما إذا كان الفعل داخل أو خارج السعودية، وأنه في حالة صحة المقطع وتصويره داخل السعودية سيتم تطبيق العقوبات.

وأوضح “تطواني لقناة “الإخبارية” أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية، ومصادرة السلاح، والتشهير.

وطالب نشطاء ومتابعون بتوقيع أقصى العقوبات على صاحب المقطع مستنكرين مثل هذه الأفعال التي لا تحمل رحمة للحيوان.