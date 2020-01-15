الجيش السوداني: مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين خلال تمرد المخابرات

أعلن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين وإصابة أربعة آخرين من أفراد الجيش السوداني أثناء السيطرة على تمرد بعض عناصر جهاز المخابرات.

وأوضح الحسين خلال مؤتمر صحفي جرى تنظيمه لإعلان انتهاء التمرد، أن الجيش نجح في القضاء على التمرد بأقل الخسائر.

وكان المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أكد استقرار الأوضاع في البلاد بعد السيطرة على مقار هيئة عمليات المخابرات العامة بالخرطوم.

وقال سليمان في تصريحات صحفية، فجر الأربعاء، إن رئيس الوزراء وقيادات الحرية والتغيير والشرطة تابعوا عملية اقتحام رئاسة هيئة المخابرات بالخرطوم من مكتب رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.