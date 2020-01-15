منظمة الصحة العالمية تتحرك لمواجهة العنف ضد الأطفال في أوروبا

كشفت منظمة الصحة العالمية النقاب عن أن ما لا يقلّ عن 55 مليون طفل في أوروبا يعانون سنويا من شكل من أشكال العنف الجسدي والجنسي والعاطفي والنفسي.

وأضاف مكتب المنظمة الإقليمي في أوروبا أنه رغم جسامة هذا الرقم إلا أنه من الثابت جيدا عدم التبليغ عن حوادث العنف بين الأشخاص على نطاق واسع.

وتقدّر المنظمة أنه من بين 204 ملايين طفل دون سن 18 في أوروبا، فإن 9.6% يتعرضون للاستغلال الجنسي، و22.9% للعنف الجسدي و29.1% للضرر العاطفي، وعلاوة على ذلك فإن 700 طفل يُقتلون كل عام.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى إنفاق ما يُقدر بـ 581 مليار دولار سنويا على علاج الضحايا، إلا أن التكلفة المالية تتضاءل بالمقارنة مع الخسائر التي يتكبدها الأفراد على صحتهم.

وتكشف الدراسات أيضا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية، وتعاطي المخدرات والكحول والسمنة وأيضا معرّضون للإصابة بأمراض مزمنة في وقت لاحق من العمر.

وقالت مديرة قسم الأمراض غير السارية وتعزيز الصحة في مكتب أوروبا الإقليمي في المنظمة بينت ميكلسون إن العنف ضد الأطفال مخيف ومزعج ولصدمة الأطفال تكلفة فادحة، ليس فقط عليهم كأطفال ولكن أيضا عليهم ككبار، لأن حياتهم ستتحطم مما يزيد التكلفة على اقتصاد الدولة.

وتقدم منظمة الصحة العالمية حزمة Inspire الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال وهي عبارة عن موارد قائمة على الأدلة تدعم البلدان الملتزمة بمنع الاعتداءات على الأطفال والتصدي لها من خلال تحديد سبع استراتيجيات ناجحة لخفض مستويات العنف.