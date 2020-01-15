تفاصيل الوظائف الصحية الشاغرة في الهلال الأحمر #وظايف_شاغرة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من وظائف أخصائي إسعاف وطب طوارئ المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على الخدمة المدنية.

اولاً : الشروط والمتطلبات لشغل الوظيفة :

-أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إسعاف وطب طوارئ) .

-في حال كون الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم .

-أن يكون حاصلاً على تسجيل وتصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

-أن يكون حاصلا على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول.

-أن يكون حاصلا على إحدى الدورتين (ITLS) أو (PHTLS) سارية المفعول.

-ان يكون لائقاً صحيا للوظيفة المطلوب شغلها.

-أن يحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

-يفضل أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ستة أشهر في منشأة مشابهة لطبيعة عمل الهيئة وبنفس المسمى الوظيفي (أخصائي إسعاف وطب طوارئ).

-أن يجتاز المقابلة الشخصية.

-أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

-أن يحضر أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.

ثانياً : التقديم على هذه الوظائف :

يتم التقديم على هذه الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ( srca.org.sa ) اعتبارا من 20/5/1441هـ وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ 25/5/1441هـ

على المتقدم إرفاق المؤهلات والمستندات المطلوبة للوظيفة على صيغة ملف PDF (المؤهل العلمي + السجل الأكاديمي + الهوية الوطنية + معادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة + التصنيف المهني) وإرفاق ثلاثة دورات (BLS) و (ACLS) وللمتقدم الخيار في ارفاق احدى الدورتين ( PHTLS) أو (ITLS) على أن تكون سارية المفعول.

ملاحظة هامة: في حال عدم توفر شروط ومتطلبات شغل الوظيفة أو عدم إرفاق المتقدم لأي من هذه المستندات فسيتم استبعاد طلبه نهائياً.