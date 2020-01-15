عاجل… جيه.بي مورجان يبدأ تغطية سهم أرامكو السعودية بتوصية بزيادة الوزن في المحافظ

بدأ جيه.بي مورجان تغطيته لسهم أرامكو السعودية بتوصية “بزيادة الوزن النسبي في

المحافظ” وسعر مستهدف 37 ريالا (9.86 دولار) للسهم، قائلا إنه يرى إمكانية لأن ترفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار.

وشارك جيه.بي مورجان في التنسيق العالمي للطرح العام الأولي في ديسمبر كانون الأول والذي جمع 29.4 مليار دولار إجمالا بما في ذلك خيار تخصيص إضافي للأسهم في ظل طلب قوي.

وقبل الإدراج، قالت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة اليوم “رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج”.

وقال جيه.بي مورجان إن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية يتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، انخفض سهم أرامكو 0.1 بالمئة إلى 34.80 ريال مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وجيه.بي مورجان أول بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.

وبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال بينما أوصى جولدمان ساكس أمس الثلاثاء “بالحياد” للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالا.

وفي الشهر الماضي، بدأت برنستين وجيفريز تغطية السهم بتوصية بخفض الوزن النسبي وقالتا إن الشركة جرى تسعيرها بعلاوة عن شركات نفط دولية كبرى أخرى رغم مشاكل الحوكمة.