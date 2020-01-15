السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور نائب وزير الدفاع السعودي

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر جنوب شرقي البلاد.

وجاء الافتتاح بحضور نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي “قاعدة برنيس” بأنها “أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر”.

وأشار المتحدث إلى أن “قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية، لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح”.

وأضاف أن القاعدة “تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو”.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان. وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

وأوضح راضي أن “الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030 “.