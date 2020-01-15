«الإحصاء» تطلق برنامجاً تدريبياً للمفتشين المشاركين في التعداد بالطائف

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منذ مطلع هذا الأسبوع ، البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع “تعداد السعودية 2020” بمحافظة الطائف في مسرح إدارة التعليم بالحلقة الشرقية بحضور ممثلي شركاء المشروع من الجهات الحكومية وبحضور

فهد المطيري نائب أول مشرف منطقة مكة المكرمة للتعداد السكاني تعداد السعودية ٢٠٢٠.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى 7 أيام رفع مهارة ومعارف المفتشين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني.

إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية.

والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.



وتعد مرحلة تدريب المفتشين هي إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية حيث سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العد الفعلي له ليلة الإسناد الزمني”.

وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة؛ لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض.

بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقاً للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ تعداد السعودية 2020.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية “تعداد 2020” سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

فيما شهد مشرف منطقة مكة المكرمة تركي القريني البرنامج التدريبي لليوم الرابع لتدريب المفتشين.

وقد سّر بما شاهد من تجهيزات مشيدا بالتكامل والتناغم بين الإحصاء والجهات الحكومية والأهلية مقدمًا شكره لفريق العمل بمحافظة الطايف على جهودهم لتدريب المفتشين

ومتمنيًا للمتدربين التوفيق والسداد.