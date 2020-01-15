النائب العام يستعرض مع نظيره الإماراتي العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بمكتبة في مدينة الرياض، نظيره النائب العام الإماراتي المستشار أحمد سيف الشامسي، والوفد المرافق له، ذلك بالمقر الرئيسي للنيابة العامة في مدينة الرياض.

واستعرض خلال اللقاء الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من القيادات في النيابة العامة الإماراتية والسعودية، المواضيع المشتركه بين النيابتين، في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، وبحث سبل التطور في العمل النيابي.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعد الاجتماع على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب ومن بينها مايخص العمل النيابي.

وفي ختام اللقاء، تقدم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ببالغ شكره للنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، و تكريمهم بتقديم الدروع التذكارية. يشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة.