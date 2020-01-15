أميرة محمد: سأكون منافسة لـ”الدبوس” و”ابن الدغيثر” في فئة الصفر

أعلنت الممثلة البحرينية أميرة محمد، عزمها المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته المقبلة، من خلال لونها المفضل الصفر.

وقالت: “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أتاح الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة وسبق وأن شارك فيه سيدات من دول الخليج العربي والبيئة الخليجية متربطة ببعض البعض والبحرين متواجدة في كل الفعاليات الرياضية وقد تشهد السنة القادمة مشاركتي كأول بحرينية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في فئة الصفر وسأكون منافسة لابن الدغيثر والدبوس”.

وأبدت أميرة سعادتها الغامرة بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة، مؤكدا أنها انبهرت بالتنظيم الكبيرة وحسن الاستقبال والحفاوة التي قوبلت بها.

وقالت: “سعدت جدا بهذه الزيارة التي أعتبرها مميزة بالنسبة لي فزيارة مهرجان يحمل اسم الملك عبدالعزيز شئ مشرف لي، كما لأنني أطلعت من خلالها على عالم جديد ومثير، وأشكر القائمين على أمر المهرجان على هذا العمل الضخم الذي يعني بموروثنا وحضارتنا”.

يذكر أن الممثلة أميرة محمد، معروف عنها اهتمامها الكبير بالإبل والخيل وتحرص على زيارة جميع الفعاليات والمهرجانات التي تهتم بهذين المنشطين، كما أنها فارسة مميزة في ركوب الخيل.

ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة زيارة العديد من الوفود الأوروبية والعربية والخليجية، مشيدين بذلك الكرنفال العالمي الذي أصبح محط انظار ومتابعة الجميع من كافة أقطاب العالم.